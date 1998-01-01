طرق تنسيق السراويل الملونة حتى تكون أكثر أناقة وتميزاً

وكالات / سما /

الجينز، السروال الأسود والسراويل البيج أو الكاكي من الأساسيات التي يمكن العثور عليها في خزانة أي رجل، وعليه فهي خيارات معتمدة وشائعة ولا توفر للشخص الفرادة التي يسعى إليها، وقد تتحول وفي مرحلة ما إلى «ألوان» مملة.

السراويل الملونة لا تعني بالضرورة الجنوح نحو الجنون، كما أنها لا تعني أنها مخصصة فقط للفئات العمرية الشابة. صحيح أن الفكرة بحد ذاتها ترعب عدداً كبيراً من الرجال، ولكن حين يتم تنسيقها بشكل صحيح فإن الطلة ستكون أنيقة ومميزة للغاية.

المشكلة حين يتعلق الأمر بالسراويل الملونة لا ترتبط بالسروال نفسه، بل بالخيارات الأخرى، فالرجل يتقبل اختيار اللون الأخضر للسروال، ولكنه يجد صعوبة بالغة بتنسيق الألوان الأخرى معه، وعليه فهو يبدل رأيه ويعود إلى الألوان التي يألفها. في موضوعنا هذا سنحاول تغطية الأساسيات مع نصائح أخرى لتنسيق طلتك لتكون الأكثر تميزاً.

أساسيات الألوان حين يتعلق الأمر بالسراويل

السروال الملون لا يعني مباشرة اللون الأحمر أو الأصفر الصاخب؛ فالسروال الرمادي والكحلي، مثلاً يندرجان تحت خانة السراويل الملونة.

السروال الكاكي: من الألوان التي يسهل تنسيقها كونها تتماشى مع مختلف الألوان الأخرى، وإن كانت تتماشى وبشكل مثالي مع: الأزرق، الكستنائي، الأحمر، الأخضر، الأبيض والرمادي والأسود.

السراويل السوداء: كل شيء يبدو مثالياً مع اللون الأسود وبالتالي لا داعي للقلق حول تنسيق الألوان.

السراويل الرمادية: الألوان التي تتماشى بشكل مثالي مع الرمادي هي: الزهري، الأزرق، الأسود، الأبيض والأخضر والأحمر.

السراويل باللون الكحلي: الكحلي حاله حال الأسود يمكن تنسيقه مع الغالبية الساحقة من الألوان، ولكن الطلة المميزة تكون حين يتم اعتماده مع: الأبيض، الأصفر، الزهري، الأخضر الفاتح، البني، الكستنائي، الأحمر والبرتقالي.

السراويل باللون الكريمي: خيار آمن بشكل عام، ويمكن تنسيقه مع عدد كبير من الألوان الأخرى كالكحلي، والزهري والبنفسجي الكستنائي وطبعاً الأسود.

السراويل باللون البني: الألوان التي تتناسب مع البني هي: الأزرق، الألوان الترابية أو البرتقالي، الأخضر، الخردلي والبيج والكاكي.

السراويل باللون الأخضر: تتماشى مع تدرجات اللون الاخضر ومع الاحمر والبنفسجي والازرق والابيض والرمادي.

السراويل باللون الأصفر: من الألوان الجريئة جداً التي تتماشى مع عدد محدود من الألوان؛ وذلك لأنه صاخب بحد ذاته. الألوان التي تليق بالأصفر هي: الأبيض، الأزرق، البيج والرمادي والكحلي.

السراويل باللون البنفسجي: تتناسب مع الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر والكحلي والرمادي والأبيض والبيج.

السراويل باللون الزهري: تتناسب مع: البني، البيج، الأبيض، وتدرجات اللونين الأخضر والأزرق الداكن

التعامل مع الأحذية

عند اعتماد السراويل الملونة فإن لون الحذاء يصبح له أهمية كبيرة جداً؛ وذلك لأن تعارضه مع لون السروال سيجعل الطلة كارثية. القواعد نفسها التي تنطبق على تنسيق ألوان الملابس تنطبق على قواعد تنسيق الأحذية مع لون السراويل.

في حال كانت القواعد تربكك يمكنك اعتماد قاعدة واحدة وهي الالتزام بالأساسيات عندما يتعلق الأمر يتنسيق لون الحذاء مع لون السروال.

مثلاً لو افترضنا أنك ترتدي سروالاً باللون الأحمر فحينها الحذاء البني سيتعارض مع اللون الأحمر؛ لذلك يمكنك اعتماد اللون الأبيض أو الأسود. أي اعتمد الألوان المحايدة التي تتماشى مع كل الألوان الأخرى من دون أن تتعارض معها.

الأخضر دائماً الخيار الآمن

صحيح أننا قمنا بتغطية أساسيات الألوان التي تتعلق بالسراويل، ولكن لا بد من ذكر السراويل باللون الأخضر بشكل منفصل؛ إذ إنها الخيار الآمن والسهل الذي لا يبرز أكثر مما يجب.

اللون الأخضر متعدد الاستعمالات، وبالتالي هو يمنح الطلة المطلوبة من دون مبالغة، كما أنه يتناسب مع مختلف الألوان الأخرى، فسروال باللون الأخضر مع قميص أو تيشيرت أبيض من الخيارات المثالية.

وفي حال كان الخيار طلة أكثر رسمية يمكن اعتماد سترة باللون الرمادي أو الكحلي. ولناحية الأحذية يفضل أن تكون الألوان محادية.

التوازن هو الأساس

الغالبية تعتبر أن السراويل الملونة طفولية ولا تعبر عن النضج، ولكن النظرة هذه هي أبعد ما يكون عن الحقيقة، ولكن لأن الغالبية تعتمد السراويل الملونة مع ألوان أخرى صاخبة ولا تتناسب معها فإن الصورة غير الدقيقة هذه تعزز نفسها.

التوازن هو الأساس، أي حين ترتدي سروالاً بلون قوي كل الخيارات الأخرى يجب أن تخدم غاية واحدة، التخفيف من حدة الصخب.

العثور على الألوان التي تناسبك

السراويل الملونة ليست للجميع، بل تتناسب مع شخصيات محددة لا تمانع الحيوية والمغامرة لناحية الملابس، ولكن يمكن لأي شخص اعتمادها من خلال العثور على لون أو لونين يشعر معهما الشخص بالراحة التامة، وبالتالي لا تزعجه فكرة اعتمادهما كسروال.

لذلك فكر بألوانك المفضلة وتلك التي لا تمانع أن تعتمدها كلون للسروال، ثم حدد حدة اللون ودرجته. عند العثور على اللون الذي ترتاح إليه عليك التفكير بألوان أخرى محايدة يمكنك أن تختارها لتكمل الطلة.

الطلة الواحدة ممنوعة

مع السراويل الملونة الطلة باللون الواحد ممنوعة بشكل كلي. الطلة باللون الواحد تعني المبالغة، وهذه المقاربة تجعل طلتك طفولية وبعيدة كل البعد عن الأناقة والنضج، حتى إنها قد تجعلك تبدو كشخصية كرتونية.

والمشكلة الأخرى مع الطلة الواحدة حين يتعلق الأمر بالسراويل الملونة هي أنه يصعب العثور على الدرجة نفسها، وبالتالي أي اختلاف مهما كان طفيفاً بدرجة اللون سيجعل الطلة كارثية.