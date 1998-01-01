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شطيرة وراء الكشف عن سفاح خطير

الأحد 01 يوليو 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شطيرة وراء الكشف عن سفاح خطير



وكالات / سما /

حاول رجل ألماني قتل زميله بواسطة شطيرة "سندويش" مسممة، مما أثار قلق رجال الشرطة حول ما إذا كان هو نفس السفاح الخطير الذي سبق له قتل 21 شخصا بنفس الأسلوب على مدار عقدين من الزمن.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الشرطة الألمانية ألقت مؤخرا القبض على الموظف البالغ من العمر 56 عاما، بتهمة محاولة قتل زميله في شركة متخصصة بصناعة وإنتاج المعدات والأنابيب بمدينة أشلوس هولته أشتوكنبروك.

وكان أحد العاملين لاحظ وجود شيء غريب في طعام غدائه فسارع إلى إبلاغ رؤسائه، الذين اتصلوا بدورهم بالشرطة، وتمكن المحققون من معرفة هوية الفاعل بفضل شريط فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في الشركة سجّل لحظة دس السم في الشطائر.

وفي وقت لاحق أكدت الفحوصات أن المسحوق الذي أضافه الموظف في شطيرة زميله هو أسيتات الرصاص، وهي مادة شديدة السمية لا طعم لها وتضرب الأعضاء الحيوية في الجسم ما قد يؤدي إلى وفاة الضحية.

وبناء على هذه الواقعة الغربية، فتحت الشرطة تحقيقا في 21 حالة تسمم أدت إلى وفاة داخل شركة منذ عام 2000، حيث عثر المحققون على مواد سامة أخرى في شقة المتهم، أثبتت تمتعه بخبرة في صناعة أنواع عديدة من السموم.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الـ 21 الذين قتلوا، كانوا على أبواب التقاعد، وهناك ثلاثة أشخاص آخرين في وضع حرج بسبب أمراض ومشاكل صحية قد تكون ناجمة عن التسمم بتلك المواد.

#شطيرة #سفاح #مجرم

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