إنتاج الأفيون والكوكايين يصل مستويات قياسية

وكالات / سما /

ارتفع إنتاج العالم من الأفيون بنسبة 65٪ في عام 2017 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل أرقام الإنتاج. ومن بين الـ10500 طن التي تم تصنيعها العام الماضي، جاءت تسعة آلاف من أفغانستان.

كما وصل التصنيع العالمي للكوكايين أيضًا إلى مستوى قياسي في عام 2016 (وهو آخر عام تتوفر بيانات عنه)، حيث ارتفع بنسبة 25٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1410 أطنان، أكثر من نصفه في كولومبيا.

ونشر مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض تقديرات لإنتاج الكوكايين وزراعة الكوكا -وهي المادة الخام للكوكايين- في كولومبيا العام الماضي.

وقال إن الإنتاج ارتفع من 772 طنا عام 2016 إلى 921 طنا العام الماضي، كما زادت المساحة المزروعة بنسبة 11٪، إلى 209 آلاف هكتار.