أمازون تقتحم "عالم الأدوية"

وكالات / سما /

تخطط شركة أمازون لدخول قطاع الأدوية، بعدما كشفت، الخميس، عن استحواذها على خدمة "بيل باك" الإلكترونية.

وقال رئيس خدمة المستهلكين في العالم في أمازون، جيف ويلك،ي إن "فريق بيل باك يتمتع بخبرة صيدلانية كبيرة وتركيز على التكنولوجيا .. وبيل باك تحسن حياة المستهلكين ونريد أن نساعدها على مواصلة توفير الوقت على الناس".

وتتوقع أمازون وبيل باك إبرام الصفقة بنهاية العام، بانتظار الحصول على الموافقات الرسمية.

ولم يكشف عن تفاصيل الصفقة للاستحواذ على "بيل باك"، وهي صيدلية إلكترونية تعمل في جميع الولايات الأميركية الخمسين، ومزودة بخدمة التوصيل إلى المنازل.

وكان تردد أن أمازون مهتمة بدخول عالم الأدوية، ويمكن لاستحواذها على هذه الشركة أن يتسبب في إحداث تغيير في هذا القطاع الذي تهيمن عليه شركات أميركية كبرى، مثل "سي في إس"، و "والغرينز".

وبعد الأنباء الجديدة انخفضت أسهم "سي في إس" بنسبة 8.6 في المئة في تعاملات ما قبل السوق، بينما انخفضت أسهم "والغرينز" بنسبة 8.5 في المئة.