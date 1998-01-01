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تسريب يكشف تفاصيل أجهزة أبل الجديدة

الأحد 01 يوليو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب يكشف تفاصيل أجهزة أبل الجديدة



وكالات / سما /

من المقرر أن تكشف شركة "أبل" الأميركية عن 6 أجهزة جديدة في وقت لاحق هذا العام، منها 3 هواتف من طراز "آيفون"، لكن خبيرا في شؤون هذه الشركة تمكن من تسريب صور وتفاصيل لها قبل الموعد المتوقع.

ونشر المحلل المتخصص في شؤون شركة "أبل"، التايواني مينغ تشي كو، صور لأجهزة أبل الجديدة وتشمل: ساعة ذكية وجهاز حاسوب محمول وحاسوب لوحي "آيباد" إضافة إلى 3 هواتف "آيفون".

وتركز "أبل" في أجهزتها الجديدة على أمور: السعر وخاصية التعرف على الوجه لفك القفل وإضافة مزايا شكلية مثل زيادة حجم الشاشات، وفق مينغ.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن أجهزتها الجديدة في سبتمبر المقبل.

وسيبلغ ثمن أحد هواتف آيفون بين 600- 700 دولار أميركي، وهو سعر أقل من ثمن هاتف "آيفون x"، الذي يزيد على ألف دولار.

ويتوقع أن يبلغ حجم الهواتف الجديدة 6.1- 6.5 إنش، والأخير هو أكبر حجم لهواتف آيفون على الإطلاق.

أما الساعة الجديدة من "أبل"، فستكون شاشتها أكبر بـ 15 بالمئة من شاشة الساعة الحالية.

وسيزال الإطار الذي كان محيطا بجهاز "آيباد"، على أن تضاف إليه خاصية التعرف على الوجوه لفتح قفله.

#أبل #هواتف

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