نادي دلاسال يحتضن ختام الفعاليات المقدسية للاسبوع الاولمبي

القدس / سما /

بمحاذاة سور القدس احتشدت لاعبات نادي دلاسال القدس واكاديمية القدس لكرة السلة لاطلاق الحفل الختامي لفعاليات الأسبوع الأولمبي الفلسطيني الذي نظمته اللجنة الأولمبية الفلسطينية، احتفالاً بالذكرى 124 لتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية بإشراف اللجنة المقدسية المنفذة لفعاليات الاسبوع بالقدس بحضور أعضاء اللجنة المعتمدين رئيس ملتقى الرواد المقدسي جمال عديلة والناشط الرياضي المقدسي احمد البخاري ومدرب الملاكمة الدولي سعيد مسك، وأعضاء مجلس ادارة نادي دلاسال القدس حسان عوض وحازم خطاب، والمشرف على نشاط اكرة السلة رئيس اكاديمية القدس لكرة السلة خالد بركات.

وقد جرت بطولة لكرة السلة جمعت آنسات الدلاسال واكاديمية القدس على ملعب دلاسال، تحت إشراف خالد بركات فيما شارك بتحكيمها توفيق رفيدي ، والمدرب حسان عوض ومسجل النقاط حازم خطاب. وقد انتهى اللقاء اللقاء بالتعادل بنتيجة 28 نقطة لكل فريق. وفي نهاية اللقاء أشاد عضو اللجنة جمال عديلة بهذا الحراك الرياضي الكبير في مدينة القدس في الاسبوع الاولمبي ووزع الفمصان التي تحمل شعار الاسبوع الاولمبي على اللاعبات ومن ثم قدم الدروع التذكارية للفريقين بحضور أعضاء مجلس ادارة النادي والمدير الأداري وسام زعمط والبطل الدولي بالقوة البدنية افرام زنبيل.