هلال القدس يتوج بطلا لبطولة المرحوم ابو عيشه

رام الله / سما /

توج فريق هلال القدس بطلا لبطولة المرحوم يزن ابو عيشة والموظفين وصيفا، وحل سلوان ثالثا وجبل المكبر رابعا ، فيما توج لاعب الموظفين عريب بدر هدافا للبطولة وعمر جمجموم أفضل لاعب وعمر الزعانين أفضل حارس .

اقيمت البطولة على ملعب جبل الزيتون بمشاركة ٨ فرق مقدسية لمواليد ٢٠٠٠ ، وللعام الثاني بتنظيم من قبل نادي هلال القدس ورعاية والد المرحوم يزن رجل الاعمال ماجد ابو عيشة.

وصعد كل من هلال القدس والموظفين عن المجموعة الاولى، وجبل المكبر وسلوان عن المجموعة الثانية للدور الرباعي التي شهدت فوز هلال القدس على سلوان بفارق الركلات الترجيحيه ٣-٢ ، والموظفين على جبل المكبر ١-٠ ، وحسب نتيجة مباريات الدور الرباعي حصل فريق سلوان على المركز الثالث.

وفي المباراة النهائية تمكن فريق هلال القدس من الفوز على الموظفين - برج اللقلق بفارق الركلات الترجيحيه ٣-١بعد التعادل السلبي بينهما ليتوج هلال القدس بطلا للبطولة.

وقبل بداية حفل التكريم ألقى بدر مكي كلمة باسم إدارة نادي هلال القدس شكر من خلالها جميع الفرق المشاركة في البطوله ونادي جبل الزيتون وإسعاف برج اللقلق واللجنه الفنية وحكام البطولة، ثم تم تقديم درع تكريمية الى عائلة المرحوم يزن ابو عيشة مقدمة من إدارة نادي هلال القدس، ودروع أخرى الى اتحاد كرة القدم تسلمه عضو الاتحاد "الوسط" خالد الصياد ، ونادي جبل الزيتون ولحكام البطولة والى اسعاف برج اللقلق ولعضو رابطة الاندية المقدسية محمد البحري.