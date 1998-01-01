قبل كافاني .. كم لاعباً سجل ثنائية في كأس العالم 2018؟

وكالات / سما /

نجح إدينسون كافاني في قيادة منتخب أوروجواي لتخطي عقبة منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثاني بكأس العالم 2018.

كافاني سجل ثنائية منتخب أوروجواي قبل أن يخرج مصاباً في الشوط الثاني، لكن كم لاعبا سجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم 2018 حتي الآن؟

سجل دينيس تشيريشيف لاعب منتخب روسيا في مرمي منتخب السعودية في المباراة الإفتتاحية بالمونديال.

كما سجل دييجو كوستا “هدفين” في تعادل منتخب إسبانيا مع منتخب البرتغال 3-3،في المجموعة الثانية.

و سجل روميلو لوكاكو ثنائية في انتصار منتخب بلجيكا على بنما بثلاثية نظيفة .

و سجل هاري كين ثنائية فوز منتخب انجلترا على منتخب تونس في المجموعة الثامنة.

و سجل أحمد موسي نجم منتخب نيجيريا ثنائية في فوز النسور على أيسلندا بنتيجة 2- صفر.

و عاد روميلو لوكاكو لاعب بلجيكا في تسجيل الثنائية مجدداً أمام منتخب تونس في المباراة التي انتهت بهزيمة الأخير 5-2.

و سجل جون ستونز ثنائية في انتصار منتخب إنجلترا على منتخب بنما بنتيجة 6-1.

و سجل كيليان مبابي هدفين في انتصار فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4-3 في الدور الستة عشر.