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سامباولي: منتخب الأرجنتين فعل كل شيء من أجل تألق ميسي

الأحد 01 يوليو 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامباولي: منتخب الأرجنتين فعل كل شيء من أجل تألق ميسي



وكالات / سما /

صرح خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين الحالي بأن المنتخب فعل كل شيء من أجل تألق ليونيل ميسي في كأس العالم 2018.

وخرج منتخب الأرجنتين من منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية، بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بدور الستة عشر من البطولة.

وقدّم ليونيل ميسي طوال هذه البطولة أداءً متواضعًا بالنظر لقيمة النجم الأرجنتيني الذي يعد الأفضل في العالم حاليًا.

ولكن خورخي سامباولي لم يجد الطريقة المثالية التي يستطيع فيها الخروج بأفضل نسخة من النجم المميز ليونيل ميسي.

وتحدث خورخي سامباولي للصحفيين بعد اللقاء حسب موقع “جول العالمي” عن ميسي قائلاً “قمنا بتجربة العديد من الخطط، وفتحنا المساحات لميسي، وحاولنا استغلال كل شيء لصالح تألق ليونيل ميسي”.

 

وأضاف “منتخب الأرجنتين فعل كل شيء من أجل تألق ميسي وظهوره بمستوى جيد”.

يذكر أن ليونيل ميسي ابن الـ 31 عامًا قد أحرز هدفًا وحيدًا في هذه البطولة أمام منتخب نيجيريا، وقد يكون هذا هو المونديال الأخير بالنسبة له.

#سامباولي #المنتخب الأرجنتيني

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