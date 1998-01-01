بيليه يهنيء مبابي على معادلة رقمه ويحذره من مواجهة البرازيل

وكالات / سما /

أشاد بيليه أسطورة الكرة البرازيلية الشاب المميز كيليان مبابي نجممنتخب فرنسا الحالي بأدائه الحالي ببطولة كأس العالم 2018، وقام بتهنئته على معادلة رقمه المميز بالمونديال.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل لدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية، بعدما تفوق على منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتألق كيليان مبابي في هذه المباراة، ونجح في تسجيل هدفين من أصل أربعة للديوك، وكان نجم المباراة الأول بدون أي منازع.

وأصبح كيليان مبابي أول لاعب في سن الـ 19 يحرز هدفين في كأس العالم منذ الأسطورة بيليه، بعدما فعل ذلك في نهائي نسخة 1958 أمام السويد.

ونشر بيليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة تهنئة خاصة لكيليان مبابي، وجاءت كالتالي:” نهانينا كيليان مبابي، هدفين في كأس العالم وأنت في سن صغير تضعك في مرتبة كبيرة، وأتمنى لك التوفيق في المباريات المقبلة، باستثناء لقاء البرازيل”.

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ومن المتوقع أن تواجه الديوك الفرنسية منتخب البرازيل إذا وصل المنتخبان لدور نصف النهائي، حيث أمام فرنسا تخطي عقبة أوروجواي، وبعدها تنتظر البرازيل التي ستلعب مساء غد الاثنين أمام منتخب المكسيك بدور الستة عشر.