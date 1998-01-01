جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيليه يهنيء مبابي على معادلة رقمه ويحذره من مواجهة البرازيل

الأحد 01 يوليو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيليه يهنيء مبابي على معادلة رقمه ويحذره من مواجهة البرازيل



وكالات / سما /

أشاد بيليه أسطورة الكرة البرازيلية الشاب المميز كيليان مبابي نجممنتخب فرنسا الحالي بأدائه الحالي ببطولة كأس العالم 2018، وقام بتهنئته على معادلة رقمه المميز بالمونديال.

 

ونجح منتخب فرنسا في التأهل لدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية، بعدما تفوق على منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتألق كيليان مبابي في هذه المباراة، ونجح في تسجيل هدفين من أصل أربعة للديوك، وكان نجم المباراة الأول بدون أي منازع.

وأصبح كيليان مبابي أول لاعب في سن الـ 19 يحرز هدفين في كأس العالم منذ الأسطورة بيليه، بعدما فعل ذلك في نهائي نسخة 1958 أمام السويد.

ونشر بيليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة تهنئة خاصة لكيليان مبابي، وجاءت كالتالي:” نهانينا كيليان مبابي، هدفين في كأس العالم وأنت في سن صغير تضعك في مرتبة كبيرة، وأتمنى لك التوفيق في المباريات المقبلة، باستثناء لقاء البرازيل”.

ومن المتوقع أن تواجه الديوك الفرنسية منتخب البرازيل إذا وصل المنتخبان لدور نصف النهائي، حيث أمام فرنسا تخطي عقبة أوروجواي، وبعدها تنتظر البرازيل التي ستلعب مساء غد الاثنين أمام منتخب المكسيك بدور الستة عشر.

#بيليه #مبابي

أخبار ذات صلة

بيليه

بيليه يهنئ رونالدو على معادلة إنجازه في كأس الاندية

موقف مبابي من خوض مواجهة ريال مدريد

11 معلومة عن زارا الذي حطم رقمه ميسي

راؤول يتجاهل قرب كريستيانو رونالدو من رقمه التاريخي ويمدح ميسي

ronaldo

بالأرقام.. كرستيانو يتخطى الأسطورة بيليه

نيمار: لن أكون أفضل من بيليه ورونالدو

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما قاله نائب رئيس حركة "فتح" عن رواتب موظفي السلطة بغزة

وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة

الرئيس عباس يرفض عرضا امريكيا للقاء كوشنير بحضور عربي

NBC تكشف : كيم وجّه ضربة لترامب

طالع.. انخفاض طفيف على اسعار المحروقات

ميسي ايران يعتزل دولياً بسبب والدته !

الأب مانويل مسلم:صاحب أطهر عمامة وطنية...د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

نتائج امتحانات الثانوية العامة تعلن الاحد المقبل

الكابينت

الغاء اجتماع "كابينت" الاحتلال اليوم بسبب خلافات حول التصعيد مع غزة

هنية ومجلي

هنية يستقبل رجل الأعمال الفلسطيني عدنان مجلي ويبحثان الاوضاع في قطاع غزة

الرئيس عباس وفياض

الرئيس عباس يلتقي فياض بعد قطيعة طويلة

نتنياهو وترامب

نتنياهو يزعم: الجهود تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في غزة وعباس يرفض التعاون