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صحف إسبانيا تُبرز كبوة ميسي ورونالدو في كأس العالم 2018

الأحد 01 يوليو 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحف إسبانيا تُبرز كبوة ميسي ورونالدو في كأس العالم 2018



وكالات / سما /

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، على خروج الثنائيليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعدما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفرنسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما انهزمتالبرتغال ضد الأوروجواي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعنونت صحيفة (موندو ديبورتيفو) غلافها بالقول: “وداعاً يا نجوم.. ميسي وكريستيانو يُغادران من الدور ثمن النهائي بثنائيتين من مبابي وكافاني بطلي فرنسا وأوروجواي”، كما أشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الإسباني يخوض أول نهائي أمام روسيا.

أما صحيفة (ماركا)، فقد نشرت صورة كيليان مبابي على واجهتها الرئيسية، وكتبت: “إقصاء ميسي وكريستيانو.. الأول حُجب من مبابي والثاني سقط أمام كافاني”، كما أولت الصحيفة اهتماماً كبيراً بمباراة إسبانيا وروسيا، حيث قالت: “نحن نؤمن بكم”.

من جهتها، قالت صحيفة (سبورت) : “مناسبة ذهبية.. المنتخب يملك فرصة ذهبية للذهاب بعيداً، إذا استطاع تجاوز المستضيف روسيا”، كما وضعت الصحيفة صورتين للنجمين ميسيورونالدو في أعلى غلافها.

الجدير بالذكر أن مونديال روسيا 2018، قد يكون الأخير لأفضل لاعبين على مستوى العالم، ليصبح في حوزة صاروخ ماديرا لقباً كبيراً مع البرتغال وهو يورو فرنسا 2016، بينما يبقىالبرغوث دون أي لقب مع التانجو.

#صحف إسبانيا #ميسي

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