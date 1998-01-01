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الغاء اجتماع "كابينت" الاحتلال اليوم بسبب خلافات حول التصعيد مع غزة

الأحد 01 يوليو 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغاء اجتماع "كابينت" الاحتلال اليوم بسبب خلافات حول التصعيد مع غزة



وكالات / سما /

 اعلن الناطق باسم حكومة الاحتلال، ان الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للمجلس الامني السياسي المصغر في حكومة الاحتلال (الكابنيت) قد الغي.

وقال الاعلام العبري ان البحث كان سينصب على احتمالات المواجهة العسكرية على حدود غزة وفي الجولان المحتل، لكن خلافات بين المستويين العسكري والسياسي دفعت الى تاجيل الاجتماع.

وتحفظ العسكريون على التصعيد فيما دعا بعض الوزراء الى توجيه ضربة عسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة لوقوف ظاهرة الطائرات الحارقة.

وبخصوص الجولان فقد تقرر الانتظار لمعرفة تحركات الجيش السوري الذي بدأ عملية لاستعادة جنوب البلاد وطرد المسلحين منها.

#الكابينت #غزة

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