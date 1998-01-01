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دعوات فلسطينية لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

الأحد 01 يوليو 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات فلسطينية لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس



القدس المحتلة/سما/

جددت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة دعواتها لكافة المواطنين إلى المقاطعة التامة لانتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وشددت القوى في بيان عممته على وسائل الإعلام على الموقف التاريخي القطعي القاضي بعدم المشاركة "ترشيحًا وانتخابا" في الانتخابات الإسرائيلية لبلدية الاحتلال في القدس، والتي ستجرى خلال الأشهر القادمة.

وأكدت أن هذا الموقف يأتي "استنادًا والتزامًا بالموقف الوطني المحدد بالمبادئ التالية أولا، القدس مدينة محتلة من إسرائيل المخالفة للقرارات والمبادئ المفاهيم الدولية والانسانية. وثانيا، التأكيد على عدم الاعتراف بشرعية ضم القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

وترى القوى أن المشاركة في الانتخابات تعني اعترافا سياسيا بضم شرق المدينة المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وقالت القوى في البيان إن" المشاركة في الانتخابات تعني تساوقا وتأييدا للقرار الأميركي القاضي باعتراف ضم شرق القدس ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، وهذا القرار اللاقانوني واللاشرعي والمرفوض على المستويات الدولية كافة".

ودعت المقدسيين كافة إلى المقاطعة التامة وعدم الانجرار أو التعاطي مع المحاولات لاختراق الصف والموقف الوطني.

يذكر أن البلدية إحدى مؤسسات الاحتلال التي أثقلت كاهل المقدسيين بسياساتها القمعية والتهويدية، كما أن الخدمات التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين تكاد تكون معدومة في مقابل ما تقدمه للمستوطنات.

وعلى مدى عمر الاحتلال للمدينة المقدسة لم تتجاوز نسبة مشاركة المقدسيين 1%، لأن إسرائيل حاولت أن تسوّق خلال 51 سنة أن المقدسيين يقبلون الضم وأن البلدية تمثلهم، ويقبلون الاحتلال، بخلاف حقيقة الأمور.

#القدس #فعاليات #مقاطعة

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