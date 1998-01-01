العمادي يعلن استكمال المنحة الإغاثية القطرية لوزارة الصحة بغزة

غزة / سما /

أعلن السفير القطري محمد العماري رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن استكمال المنحة الإغاثية الطارئة المخصصة لوزارة الصحة بغزة.

وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن المنحة لدعم مختلفات القطاعات بغزة بقيمة 9 ملايين دولار.

وقال العمادي، إنه سيتم توريد شحنات أدوية ومستهلكات طبية ضمن المنحة المخصصة لذلك بقيمة 2.5 مليون دولار لإنقاذ الوضع الصحي، وذلك ضمن توجيهات من سمو الأمير لاستكمال جهود دولة قطر لدعم سكان قطاع غزة.

وثمن يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، هذا الجهد الكبير والمقدر والإنساني لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات في تجسيد الوقوف إلى جانب غزة ودعم القطاع الصحي بهذه المنحة الكريمة والتي تأتي في وقت صعب لمئات المرضى والجرحى الذين يعانون من غياب عديد الأصناف الهامة لهم.