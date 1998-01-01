وحدة "الحارقات " تعلن عن اجراء تجربة ناجحة على البالونات الحارقة و زيادة المسافات

غزة / سما /

أعلنت وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة (ابناء الزواري) في قطاع غزة، عن اجراء تجربة ناجحة على البالونات الحارقة التي تطلق باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت الوحدة في بيان صحفي : نعلن عن اجراء تجربة عملية ناجحة على زيادة مسافات البالونات الحارقة التي تطلق صوب الأراضي المحتلة حيث وصلت لمسافة 45 كم أمس السبت".

وأكدت الوحدة أنها ستكثف من اطلاق البالونات الحارقة والشعلة المطورة لتصل كل مدن الكيان الصهيوني وذلك بعد نجاح وصولها الى "بيت شيمش" التي تبعد عن قطاع غزة عشرات الكيلومترات.

وعاهدت "وحدة الزواري" أبناء الشعب الفلسطيني على ان لا تجعل "العدو الصهيوني ومغتصبيه" يشعرون بالراحة والاطمئنان حتى يعيشه ابناء شعبنا في غزة واقعًا ملوسًا.