أبو حلبية يناقش تطوير الخدمات ومشاريع البنية التحتية لحي المنارة

غزة / سما /

شارك النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. أحمد أبو حلبية في لقاء لجنة حي أهل المنارة مع بلدية غزة، بحضور عضو المجلس البلدي أ. سمعان عطا الله و م. حمودة حمودة رئيس قسم الادارة العامة للهندسة والتخطيط.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الهامة التي تخدم مصالح المواطنين ومنها مشروع تطوير جزء من المنطقة الواقعة غرب شارع النفق وضرورة توفير الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة وتطوير الشوارع والصرف الصحي.

وأكد النائب أبو حلبية خلال كلمته على ضرورة انجاز هذه المشاريع في أسرع وقت بما يخدم مصلحة المجتمع والمواطن.

وشكر النائب ابو حلبية بلدية غزة على جهودها الجبارة في ظل الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع غزة و على التواصل المستمر مع جميع اللجان العاملة من أجل حل المعيقات والمشاكل التي تواجه المواطنين.

ومن جانبه أطلع أ. سمعان عطا الله عضو المجلس البلدي لجنة أهالي حي المنارة على أهم المشاريع التطويرية لمرافق المدينة وبنيتها التحتية لتلبي حاجات المواطنين، موضحاً على أن هذه المشاريع تأتي من المشاريع المانحة من صندوق التطوير.