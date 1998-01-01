"زكاة الدرج" تختتم مشاريعها الإغاثية الرمضانية بمبلغ إجمالي 859,551 شيكل

غزة / سما /

أعلنت لجنة زكاة الدرج، اليوم إختتامها للمشاريع الإغاثية الخيرية الرمضانية بمبلغ إجمالي 859,551 شيكل، وذلك في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة .

وأوضح عبد القادر أبو النور رئيس اللجنة، أن المشاريع التي نفذتها زكاة الدرج كانت متنوعة وتستهدف جميع الأسر المحتاجة دون إستثناء، وذلك وقفاً إلى جانبهم وسط المعاناة التي تواجههم في قطاع غزة المحاصر وتخفيفاً من آلامهم بقدر المستطاع.

وذكرأبو النور، كافة المشاريع التي نٌفذت بشكل تفصيلي، مبيناً أعداد المستفيدين والآليات التي إتخذتها اللجنة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الفقيرة، وهي كالتالي:

1- مشروع "السلة الرمضانية" وكان بمبلغ إجمالي 263,449 شيكل، إستفاد منه 1818 أسرة مستورة.

2- مشروع " القسائم الشرائية " بمبلغ أجمالي 66,400، إستفاد منه 443 أسرة.

3- مشروع " إفطار الصائم " الذي نفذ في تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، بمبلغ إجمالي 205,296.00 شيكل، إستفاد منه 6,842 أسرة.

4- مشروع توزيع " زكاة الأموال والفطر وعدية العيد " وقد نُفذ بمبلغ إجمالي 156,207 شيكل، إستفاد منه 1562 أسرة.

5- مشروع " مساعدة أصحاب المنازل المقيمين بالإيجار" بمبلغ إجمالي 2,044شيكل وذلك من خلال دفع أقساطهم الشهرية بدل الإيجار لمنازلهم، واستفاد من ذلك 11 أسرة ذات فقر مدقع.

6- مشروع "كفالة الأسر الفقيرة" وكان بمبلغ اجمالي 6,472 شيكل، يستفيد منه 33 أسرة بشكل شهري لمدة عام كامل.

7- مشروع توزيع "كفالة الأيتام" نُفذ بمبلغ إجمالي 3,416 شيكل، إستفاد منه خمسة أسر.

8- مشروع تقديم مساعدات مالية وتوفير علاجات للمرضى والمسافرين للعلاج بالخارج بشكل عاجل، بمبلغ إجمالي 3,576.00 شيكل، إستفاد منه 44 أسرة.

9- تقديم مساعدات لطلاب الجامعات من الأسر الفقيرة بمبلغ أجمالي 1,430 شيكل، إستفاد منه 4 طلاب ، من خلال مساعدتهم في دفع الرسوم جامعية.

10- مشروع "دعم مراكز تحفيظ القران الكريم في منطقة شرق غزة" بمبلغ إجمالي 10,450 شيكل، إستفاد منه 76 مركز تحفيظ للمساهمة في تحفيز الطلاب على حفظ القران الكريم وإعداد بيئة مناسبة لهم.

11- مشروع تقديم مساعدات "مالية" للأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي 55,678 شيكل، إستفاد منه 557 أسرة.

12- مشروع "الرغيف الخيري" نٌفذ بمبلغ إجمالي 3,920 شيكل، إستفاد منه 140 أسرة، حصلت على ربطاط من الخبز لمدة أسبوع.

13- مشروع توزيع "حلويات العيد" على الأسر المستورة بتكلفة إجمالية 4,800 شيكل، إستفاد منه 150 أسرة.

14- مشروع "كسوة العيد للأطفال" نُفذ بمبلغ إجمالي 2,000شيكل، إستفاد منه 20 أسرة محتاجة.

15- المساهمة في دعم مشاريع خيرية لمؤسسات شريكة بتكلفة إجمالية 31,872 شيكل، لجمعيتين خيريتين.

16- مشروع توفير "السحور" للمعتكفين في المسجد العمري بغزة ليلة السابع والعشرون من رمضان ، حيث كان بتكلفة إجمالية 22,675 شيكل، إستفاد منها 4500 معتكف.

وفي ذات السياق أكد أبوالنور، بأن لجنة زكاة الدرج متواصلة في تنفيذ المشاريع الداعمة للأسر المستورة بقدر المستطاع والتقليل من حجم الضائقة الإقتصادية التي يمرون بها، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح مشاريع الخير التي نُفذت خلال شهر رمضان مساندة لأهالي قطاع غزة.