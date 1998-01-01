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جيش الإحتلال يعرض أمام البرلمان الفرنسي وثائق ضد حماس بشأن الطائرات الورقية

الأحد 01 يوليو 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يعرض أمام البرلمان الفرنسي وثائق ضد حماس بشأن الطائرات الورقية



القدس المحتلة / سما /

 كشفت إذاعة "ريشت كان" العبرية، اليوم الأحد، أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس سيستعرض أمام البرلمان الفرنسي وثائق تثبت ما قال عنه تورط حماس في عمليات إطلاق الطائرة الورقية الحارقة والأحداث العنيفة على حدود قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن مانيليس سيعرض مقاطع فيديو وصور ومعلومات استخباراتية تؤكد مسؤولية حماس عن التصعيد في غزة.

وأشارت إلى أن مانيليس تلقى دعوة للحضور إلى البرلماني الفرنسي بعد أن نشر مقالة في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اتهم العالم بالانحياز ضد إسرائيل، وخاصةً الصحافة الأجنبية في تغطيتها لواقع الأحداث بغزة.

#جيش الإحتلال #الطائرات الورقية

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