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إسرائيل: لن نقبل وجود قوات غير “الجيش السوري” في الجولان

الأحد 01 يوليو 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: لن نقبل وجود قوات غير “الجيش السوري” في الجولان



القدس المحتلة / سما /

أبلغت إسرائيل  سوريا عبر روسيا والولايات المتحدة، أنها لن تقبل وجوداً عسكرياً لغير “الجيش السوري” في المنطقة الحدودية في الجولان على خلفية تقدم جيش الأسد في منطقة درعا(جنوب)، بحسب “هآرتس″ العبرية الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام السوري الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس اركان الجيش “غادي آيزنكوت” خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها “الخطوط الحمراء” فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

كما أوضحت إسرائيل أنها تريد التزاماً سورياً تاماً باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتزاماً بالبنود التي تحدد طبيعة الأسلحة والقوات السورية التي يمكن لها دخول المنطقة الحدودية.

صحيفة “هآرتس″ قالت إن الجيش الإسرائيلي لن يرد على كل تحرك لدبابة سورية هنا أو هناك، لكنه يتوقع التزاماً سورياً باتفاقية فصل القوات لعام 1974 مثلما كان الوضع منذ توقيعها.

وتقول “هآرتس″ إن الجيش الإسرائيلي يراقب المنطقة ويسعى لمعرفة هوية القوات العاملة باسم الجيش السوري في المنطقة. كما أنه “لن يقبل تواجد قوات غيره خلال المعارك وبعد السيطرة على المنطقة”.

وتتعرض مناطق من ريف درعا حالياً لأشرس هجوم منذ أن توصلت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في يوليو/ تموز 2017، إلى اتفاقية لخفض التصعيد بمنطقة جنوب غربي سوريا.

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