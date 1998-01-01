زوجة نتنياهو تنفي صحة الاتهامات في قضية "الطعام الفاخر"

القدس المحتلة / سما /

نفت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، صحة الاتهامات الموجهة لها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الطعام الفاخر".

وقالت سارة نتنياهو إن عائلتها غير معتادة على تناول الطعام الملكي من المطاعم الراقية.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في 22 من الشهر الماضي، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لسارة نتنياهو (59 عاماً)، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة بهذا الخصوص.

وتواجه سارة نتنياهو تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. وتتهمها السلطات أيضا بخيانة الأمانة في تحقيق للشرطة.

وتمس لائحة الاتهامات الموجهة لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصا آخر يدعى سيدوف، طلب تعويضا عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 إلى مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتوظيف طباخين خصوصيين.

وإذا ما أدينت سارة نتنياهو فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن موعد تقديمها إلى المحاكمة لا يزال غير واضح.

ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن سارة نتنياهو قولها خلال التحقيقات معها إنها وعائلتها يتناولون "الطعام البسيط"، وغير معتادين على الطعام الملكي، ولا يهدرون المال بل يعيشون في"نظام تقشف".