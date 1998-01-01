جامعة “الأقصى” في غزة تمنح أمير قطر شهادة دكتوراة فخرية

غزة / سما /

منحت جامعة حكومية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شهادة دكتوراة فخرية؛ “تقديرًا لدعمه وجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني في عدة مجالات”.

وسلّم رئيس جامعة الأقصى بغزة، كمال الشرافي، شهادة الدكتوراة الفخرية، للسفير القطري، محمد العمادي (رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) خلال زيارته للجامعة اليوم.

وقال الشرافي لوكالة “الأناضول”: نقدم شهادة الدكتوراة الفخرية للأمير تميم وفاءً لقطر حكومة وشعبا، ولوقوفها إلى جانب شعبنا في حصاره، وتقديمها هذه المشاريع الإغاثية”.

وأضاف:” قيمة ما حصلت عليه الجامعة من المنحة القطرية لتحرير شهادات الطلبة المحتجزة؛ لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المستحقة، 540 ألف دولار”.

وأشار الشرافي، أن هذه المرة الثانية التي تقدم فيها قطر منحًا للطلبة.