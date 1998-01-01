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مظاهرة في نابلس تطالب برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام

الأحد 01 يوليو 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في نابلس تطالب برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام



رام الله / سما /

تظاهر مئات الفلسطينيين، يوم أمس، السبت، في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحمل المتظاهرين شعارات تطالب بـ"إنهاء الاحتلال"، وعبروا عن "رفض صفقة القرن"، كما دعوا لـ"إنهاء الانقسام"، و"وقف الإجراءات العقابية ضد غزة".

وطالب المتظاهرون بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد الشهر الماضي، وطالب بوقف ورفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة.

وفي 19 آذار/ مارس الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام".

وتبع تهديد عباس تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية أيار/ مايو الماضي.

ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان" (غير حكومية مقرها رام الله).

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