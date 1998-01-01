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نتنياهو يزعم: الجهود تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في غزة وعباس يرفض التعاون

السبت 30 يونيو 2018 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم: الجهود تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في غزة وعباس يرفض التعاون



القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات لم يعرضا عليه خطة السلام الامريكية التي يعملان عليها خلال زيارتهما للقدس الاسبوع الماضي، مؤكدا أن الجهود الأمريكية تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة عن نتنياهو قوله إن "الأمريكيين يركزون الآن على إيجاد حل للأزمة في غزة، لكنهم يواجهون صعوبات في جمع الأموال من بقية العالم لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة".

وبحسب زعم القناة العبرية فإن أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمريكيين والأمم المتحدة هو رفض الرئيس محمود عباس التعاون، لذا فان "الإدارة الأمريكية تتجه لتحقيق استقرار الوضع في غزة دون عباس".

#نتنياهو #غزة #عباس

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