فيديو.. فرنسا تهزم الأرجنتين وتقصيها خارج المونديال

وكالات / سما /

نجح منتخب فرنسا، في تخطي عقبة نظيره الأرجنتيني، بالفوز عليه، بنتيجة 4-3، اليوم السبت، في افتتاح منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم، على ملعب كازان أرينا.

سجل رباعية فرنسا، أنطوان جريزمان وبنيامين بافارد وكيليان مبابي (هدفين)، في الدقائق 13 من ركلة جزاء و57 و64 و68.

فيما حملت ثلاثية الأرجنتين، توقيع آنخيل دي ماريا وجابرييل ميركادو وسيرجيو أجويرو، في الدقائق 41 و48 و93.

وتأهل المنتخب الفرنسي، لدور الثمانية، منتظرًا الفائز من مواجهة أوروجواي والبرتغال، فيما ضاع حلم ليونيل ميسي، في التتويج بلقب المونديال، خلال مشاركته الرابعة في العرس العالمي