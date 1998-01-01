نقابة الصحفيين تدعو مجموعة الـ Mbc للتراجع عن فصل موظفي فلسطين

رام الله / سما /

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ادارة مجموعة قنوات "Mbc" السعودية، للعودة عن قرار إنهاء خدمات 6 من موظفي مكتب (Mbc العربية) في القدس ورام الله.

وفي بيان صحفي وزع على وسائل الاعلام طالبت النقابة "بوقف الإجراء بانهاء خدمة 6 من الزملاء والزميلات قبل حوالي الشهرين حيث تابعت النقابة الامر من البداية مع الموظفين الذين طالبوا بإعطائهم فرصة مع إداراتهم الا ان الأمور وصلت لمرحلة صعبة تتطلب منا موقفا نقابيا".

وأضافت النقابة في بيانها "بعد مراجعات قانونية فإن الإجراء يندرج في سياق الفصل التعسفي والتنكر للحقوق".

وعبرت النقابة عن استنكارها من الإجراء الذي طال نخبة من الاعلاميين المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في الوسط الإعلامي الفلسطيني منذ عقود من الزمن.

واستغربت النقابة في بيانها توقيت الإجراء وسط ما يحيط بالقضية الفلسطينية من مؤامرات واستهداف يتطلب زيادة الطواقم لقناة بحجم "العربية والـMbc" وليس تقليصها اذا كانت فعلا تريد المحافظة على المواكبة بحجم تداعيات الأحداث وتسارعها في فلسطين.

واختتم البيان بالتأكيد على الوقوف والمساندة للزملاء والزميلات بكافة الطرق الحقوقية والنقابية ومراسلة ادارة مجموعة الـ "Mbc العربية" للعودة عن القرار ووفق ذلك ستتخذ النقابة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الزملاء والزميلات ممن تعرضوا لإجراء إنهاء الخدمات.