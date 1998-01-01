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وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة

السبت 30 يونيو 2018 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، بانفجار عرضي داخل منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر اعلامية فان انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية داخل منزل يعود لعائلة العرعير أدى إلى وفاة مواطنين وإصابة عدداخر بحروق وجراح مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفتيين مؤيد حيد حلس (17 عاما)، وضياء ماجد العرعير (17 عاما) توفيا وإصابة 8 آخرين لا يزال 3 منهم بحالة حرجة جراء الانفجار.

وأشارت إلى أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. 

#انفجار #اسعاف

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