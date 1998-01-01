الصحة بغزة: 134 شهيداً وأكثر من 15 ألف مصاب منذ 30 آذار

غزة/سما/

: قالت وزارة صحة غزة، مساء اليوم السبت، إن إجمالي اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار بلغ 134 شهيدًا وأكثر 15200 مصاب بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم 370 إصابة وصفت حالتها بـ"الخطيرة".

وأوضحت الصحة في بيان لها أن من بين الشهداء 16 طفلًا دون سن الـ18 عامًا، وسيدّة واحدة، فيما كان من بين المصابين 2536 طفلًا، و1160 سيدة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا الطواقم الطبية والصحفيين بشكل مباشر ومتعمّد، ما أسفر عن استشهاد مسعف ومسعفة وصحفيَيْن اثنَيْن، وإصابة 231 مسعفًا و175 صحفيًا بالرصاص الحي واختناق بالغاز، إضافة لتضرر 40 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة تظاهرات شعبية سلمية حاشدة منذ 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على غزة، لكن جنود الاحتلال ارتكبوا جرائم بحق المتظاهرين السلميين بعدما أطلقوا عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.