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خليفة يكرم عددا من النشطاء البولنديين الذين عملوا من أجل تحقيق السلام

السبت 30 يونيو 2018 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

كرم سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، عددا من النشطاء البولنديين في إطار الخطوات التي تبذلها السفارة وكوادر الجالية الفلسطينية للتعبير عن التقدير للذين عملوا من أجل تحقيق السلام ودعموا شعبنا الفلسطيني.

ووضع خليفة النشطاء البولنديين في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، مشيرا إلى أن دولة تصب جهدها على الاستيطان وسرقة الموارد لا يمكن أن تكون شريكا في صناعة السلام.

كما اجتمع السفير خليفة مع كوادر الجالية الفلسطينية في مدينة فروتسواف الواقعة على بعد 370 كيلو مترا غرب بولندا.

#خليفة #تكريم #فلسطين

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