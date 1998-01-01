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مصرع أربعة أشخاص و 283 إصابة في 213 حادث سير الاسبوع الماضي

السبت 30 يونيو 2018 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع أربعة أشخاص و 283 إصابة في 213 حادث سير الاسبوع الماضي



رام الله/سما/

 لقي اربعة اشخاص مصرعهم و اصيب 283 شخص  بجراح  في 213 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكربيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، أن إدارة شرطة المرور  سجلت  213 حادث سير نتج عنها مصرع اربعة اشخاص  وإصابة 283 شخص وصفت اصابة ثلاث اشخاص منها بالخطيرة و 23 بالمتوسطة،  فيما وصفت اصابة 187 بالبسيطة  .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 10351 مركبة وأنزلت عن  الشارع 247 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4674 مخالفة مرورية، وحجزت 301 مركبة للتأكد من  قانونيتها واتلفت 98 مركبة غير قانونية .

#حادث سير

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