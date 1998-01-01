أبو جراد: لم يصدر بيان رسمي يوضح الإجراءات القادمة لراتب مايو

وكالات

استهجن نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، حديث أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، عن قرارات جديدة متعلقة برواتب موظفي القطاع، "لأن الشأن الأول الأخير بقضية الرواتب لحكومة الوفاق الوطني".على حد قوله، لافتاً إلى تواصل النقابة مع حكومة الوفاق، حتى الخميس، بشأن تصريحات قيادة فتح".

وقال أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "تمني قيادة فتح انتظام الرواتب كالسابق، يعكس حالة التخبط، واستفراد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمسألة الرواتب".

ولفت إلى أن تصريحات عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، عن أن رواتب موظفي قطاع غزة ستصرف أُسوة بالضفة الغربية والخارج، إلى ما قبل الـ50%، تم تفسيرها إلى عودة الـ70% من الراتب.

وشدد قائلاً: "لغاية اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي يوضح الإجراءات القادمة بحق راتب شهر مايو/ تموز 2018، لذلك نحن ننتظر بفارغ الصبر إجراءات حكومة الوفاق أو ناطقها الرسمي، بهذا الشأن".

ونوه إلى أنه ينبغي على حكومة الوفاق الوطني خلال اليومين القادمين، الرد بشكل إيجابي أو سلبي، فيما يتعلق بقضية رواتب موظفي قطاع غزة، خاصة أن الجلسة القادمة لمجلس الوزراء لم تتطرق لأي شيء يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة أو المحافظات الجنوبية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيسها، محمود العالول: إن ملف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، سيتم متابعته بشكل أساسي.

وأضاف العالول، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه يأمل بأن تكون خلال الأيام المقبلة حلول، أو أن يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين في غزة.

يذكر، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قال في تصريحات سابقة: إن حكومة الوفاق، وعدّت حركته بشكل قاطع خلال لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، بحل مشكلة رواتب موظفي غزة، قبل صرفها هذا الشهر للجميع.