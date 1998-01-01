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الشرطة تقبض على شاب سرق 60 ألف شيقل في رام الله

السبت 30 يونيو 2018 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

كشفت الشرطة في رام الله، اليوم السبت ،ملابسات سرقة مبلغ مالي 60 ألف شيقل ودفتر شيكات ووثائق شخصية وألقت القبض على شخص مشتبه به بالسرقة في رام الله.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن للشرطة من مدينة القدس المحتلة مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى منزله في اسكان فلل سردا شمال رام الله، وسرقة خزنة بداخلها مبلغ مالي يقدر 60 ألف شيقل ودفتر شيكات ووثائق شخصية.

وأضاف: على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المنزل وتم عمل كشف معاينه، وتبين عدم وجود خلع او كسر بالنوافذ والمداخل، وبعد البحث والتحري من قبل إدارة المباحث في شرطة محافظة رام الله والبيرة، تم الاشتباه بشخص كان يعمل لدى المشتكي، وهو من سكان احدى القرى شمال القدس.

وتابع البيان: وتم إلقاء القبض عليه بالتعاون مع شرطة ضواحي القدس، وضبط بحوزته داخل شقة قيد الانشاء مبلغ مالي 46150 شيقل سرقه من المنزل، وبسماع أقواله أفاد بسرقة المبلغ المالي وصرف بعضه وإلقاء الخزنة وجوازات سفر أردنية لأفراد العائلة في حاوية للنفايات بالقرب من المنزل.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#شرطة #رام الله

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