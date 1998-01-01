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الحية: الاحتلال قتل الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بقرار سياسي من حكومة الاحتلال

السبت 30 يونيو 2018 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الاحتلال قتل الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بقرار سياسي من حكومة الاحتلال



غزة/سما/

أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية ان الاحتلال قتل الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بقرار سياسي من حكومة الاحتلال، وخاصة بعد ان أصدر قادتها بإستهداف كافة المشاركين من مسيرات العودة بما فيهم الأطفال، مؤكداً ان الاحتلال اصدر قراراً بقتل الأطفال.

وتساءل الحية عن مؤسسات التي تطالب بحماية الأطفال، عن دورها لما يجري بشأن أطفال غزة من قتل بدم بارد من الاحتلال دون أي ملاحقة او حساب.

وقال: الشهيد ياسر اليوم انظم لقافلة رزان ومحمد أيوب والمسعف محمد موسى أبو حسنين، مؤكداً ان شعبنا موحد على طريق فلسطين والقدس، ودماء ياسر وحدت شعبنا فهو يهتف ضد الاحتلال وانهاء الانقسام، ودم ياسر يعطينا قوة في ملاحقة الاحتلال.

ومن جانبه عاهد القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا، الشهيد ياسر وغيره من الشهداء الذين سالت دمائهم، ان نبقى أوفياء لقدسنا ومقدستنا وان لا نتراجع عن دورنا كفلسطينيين .

وشدد على ضرورة مواصلة النضال وعدم السماح بتمرير مخططات ترامب وصفقة القرن , مؤكداً على ان تضحيات شعبنا لن تتوقف حتى نصلي في القدس عاصمة فلسطين.

#الحية #احتلال

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