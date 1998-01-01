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حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

السبت 30 يونيو 2018 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة



غزة/سما/

اندلعت عدة حرائق اليوم السبت في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" باندلاع حريق في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالون حارق.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية باندلاع 5 حرائق موزعةً في غلاف غزة على منطقة" أشكول وشعار هنيغف" بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقهما.

#حرتئق #غزة #بالونات حارقة

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