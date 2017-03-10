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القواسمي: إيران لم تقدم "فلسًا واحدًا" للشعب الفلسطيني

السبت 30 يونيو 2018 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: إيران لم تقدم "فلسًا واحدًا" للشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

قالت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "إيران لم تقدم فلسا واحدا للشعب الفلسطيني".

ووصف الناطق الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت هتافات إيرانيين احتجوا على الأوضاع الاقتصادية بأنها "هتافات رخيصة".

وتساءل "هل يظن الايرانيون أن حكوماتهم السابقة والحالية قدمت فلسا واحدا للشعب الفلسطيني؟ هذا غير صحيح بالمطلق"، على حد ادعائه.

وأضاف القواسمي أنه "من العار أن يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في إيران سببها دعم الشعب الفلسطيني، فإيران لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني، بالرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الى جانب ثورة الخميني في العام 1979، ولم نسئ لهم يوما لفظا ولا فعلا ولم نتدخل في شؤونهم الداخلية مطلقا".

وتابع "إن أي دعم له شواهده الواضحة التي تؤثر على حياة الشعب الفلسطيني وصموده، وإن أحدا من الشعب الفلسطيني لم ير أو يسمع عن الدعم الايراني بالمطلق، ولم نر أو نسمع أن إيران ساهمت في بناء مدرسة او جامعة او مستشفى أو أي مشروع تنموي، وإن كان بعض الإيرانيين يظن أن دعمهم لحزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني فهذا وهم وخطأ كبيران".

وأردف الناطق باسم فتح "إيران بدعمها لحماس لم تدعم الشعب الفلسطيني بالمطلق".

#اسامة #ايران

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