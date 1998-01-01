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ميسي ايران يعتزل دولياً بسبب والدته !

السبت 30 يونيو 2018 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ايران يعتزل دولياً بسبب والدته !



وكالات -

أعلن نجم المنتخب الايراني لكرة القدم سردار آزمون وضع حد لمسيرته الدولية رغم أنه ما زال في الثالثة والعشرين من عمره، وذلك نتيجة "اهانات" قال انها طالته خلال مشاركته مع بلاده في مونديال روسيا 2018، ما أدى الى تدهور الوضع الصحي لوالدته.

وسجل آزمون الذي يلقب بـ "ميسي إيران" (نسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات) 23 هدفا في 33 مباراة، بينها 11 في 14 مباراة خاضها في تصفيات مونديال روسيا، لكنه عجز في النهائيات عن تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث التي خاضها "تيم ميلي" ضد المغرب (1-صفر) واسبانيا (صفر-1) والبرتغال (1-1).
وودع المنتخب الإيراني الذي يشرف عليه البرتغال كارلوس كيروش النهائيات بعدما حل ثالثا في المجموعة الثانية.

ووصف آزمون الذي يلعب في روسيا منذ 2013 ويدافع حاليا عن الوان روبن قازان، قرار الاعتزال بـ"المؤلم". وقال في بيان نشره عبر حسابه على انستغرام "قررت ان أقول وداعا للمنتخب الوطني لبلادي".

أضاف "بالنسبة للاعب في الثالثة والعشرين من عمره وصل الى هنا (حيث هو حاليا على الصعيد الكروي) بعد الكثير من الصعوبات، فهذا (الاعتزال) أمر مؤلم جدا. إنه القرار الأكثر إيلاما الذي اتخذه في حياتي".

وقال "والدتي تعافت من مرض خطير وكنت سعيدا. لكن للأسف وبسبب قسوة بعض الناس، والإهانات التي لم أستحقها أنا وزملائي بأي شكل من الأشكال، ساء وضعها الصحي" مضيفا ان "هذا الأمر وضعني في موقف صعب حيث يجب أن أختار بين أمرين - ولذلك اخترت والدتي".

ورأت وسائل الاعلام الايرانية أن هذا القرار هو أقرب الى خيار عاطفي، وقد يكون قابلا للعودة عنه.

وأصبح آزمون من الركائز الأساسية للمنتخب منذ 2015 بعد تسجيله هدفين في نهائيات كأس آسيا في استراليا، علما بأن مشواره الرياضي بدأ في الكرة الطائرة، استمرارا لـ "تقليد" عائلي، اذ كان والده ضمن المنتخب الايراني للعبة.

في عمر 15 عاما، ابتعد عن الكرة الطائرة بعد تجربة قصيرة مع منتخب بلاده للشباب، وانتقل الى كرة القدم. بعد ثلاثة أعوام، وقع عقدا مع روبن قازان الروسي. بعد انتقاله الى روستوف (2015-2017)، بات آزمون من الأسماء التي تثير اهتمام أندية أوروبية، لاسيما في انكلترا واسبانيا، لكنه قرر العودة روبن قازان. 

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