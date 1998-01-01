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منحة قطرية بقيمة 50 مليون ريال لطلبة جامعات غزة

السبت 30 يونيو 2018 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
منحة قطرية بقيمة 50 مليون ريال لطلبة جامعات غزة



غزة/سما/

في حفل كبير قدمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم السبت منحة بقيمة 50 مليون ريال قطري للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات في القطاع.

جاء ذلك خلال حفل منحة دولة قطر الإغاثية لسكان قطاع غزة عقد في مقر جامعة الأقصى بمدينة غزة بحضور السفير القطري محمد العمادي، ورئيس جامعة الأقصى كمال الشرافي، وعدد من الأكاديميين.

وقدم السفير العمادي في كلمة له التهنئة للرئيس عباس بالسلامة على خروجه من المستشفى، ناقلا تحيات أمير قطر تميم بن حمد للشعب الفلسطيني.

وأوضح العمادي أنه تم تخصيص مبلغ مليونين ونصف المليون دولار لدعم طلبة الجامعات الفلسطينية ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.

وبين أن نصيب جامعة الأقصى نحو 540 ألف دولار، مشيرا إلى أنها ستوزع بالتنسيق والمتابعة مع إدارة الجامعة ليكون إجمالي الطلبة المستفيدين من المنحة 6500 طالب وطالبة.

وشدد على أن "قطر كانت ولا تزال رائدة في دعم أهالي قطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية التي ساهمت بتشغيل الاف الخريجين والعمال لتقليل نسبة البطالة".

من جهته، أعلن د. الشرافي منح أمير قطر شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدعمه وجهوده وعطائه، مضيفا "هي لمسة وفاء من اجل ان تبقى ثقافة الوفاء للذين أعطوا مجسدة في شعبنا،

فنحن شعب لا يمكن ان ننسى من مد يده للمساعدة".

وقال الشرافي في كلمته "قطر وأميرها كان وما زال داعما لشعبنا في المحافل الدولية والعربية والإقليمية ولشعبنا المكلوم في القطاع".

وأضاف "حينما قررنا أن نحرر الشهادات كان الحمل ثقيلا فكانت قطر السباقة في تلبية هذا النداء".

#قطر #جامعات

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