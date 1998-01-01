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د. ابو هولي يشاطر قاضي القضاة محمود الهباش بوفاة شقيقه

السبت 30 يونيو 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

يتقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤن اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي  بأحر التعازي والمواساة من الأخ والصديق محمود الهباش (ابو انس) قاضي قضاة فلسطين ومستشار سيادة الرئيس محمود عباس وعموم الـ الهباش بوفاة  شقيقه وفقيدهم المرحوم محمد الهباش (ابو اسلام )

وقال في برقية التعزية ، نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، ونتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة ، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.

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