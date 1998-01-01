جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جايكا" توفد طاقما من بلدية جنين وسلطة المياه للتدريب في طوكيو لتعزيز قدرات البلدية

السبت 30 يونيو 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

ضمن برنامج تحسين خدمات المياه الممول من مؤسسة "جايكا" اليابانية، توجه طاقم من بلدية جنين وسلطة المياه للتدريب في عدة مراكز خدمات المياه في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت بلدية جنين في بيان صحفي، اليوم السبت، ان طاقم من بلدية جنين وسلطة المياه توجه للتدريب في عدة مراكز خدمات المياه في اليابان، وذلك بهدف تدريب الطواقم على تحسين ادارة خدمات المياه ضمن مشروع تحسين قدرات قطاع المياه الممول من جايكا، بهدف تعزيز قدرات بلدية جنين في مجال المياه لتقليص الفاقد وتحسين نسبة الجباية.

وكان خبراء من جايكا قد انهوا مسح ودراسة المنطقة التجريبية الاولى المكونة من مناطق (خروبة وشارع الناصرة والاسكان)، وصولا لدراسة باقي احياء المدينة في المرحلة اللاحقة لمساعدة البلدية بالتخلص من مشكلة المياه، عبر تقديم اجهزة فحص فاقد الشبكة مع تدريب وتطوير الجانب الاداري.

وقدم مدير دائرة المياه في بلدية جنين راغب ملحيس شرحا حول التحديات التي تواجه البلدية، من حيث قلة كميات المياه وارتفاع نسبة الفاقد والحاجة الملحة لإعادة تأهيل الشبكة مع تدني نسبة الجباية، مشيرا الى ان الكميات المتوفرة حاليا حوالي 8 آلاف كوب يوميا، مؤكدا ان حاجة المدينة بالحد الادنى تحتاج الى 15 الف كوب يوميا، ما يعني عدم كفاية الكمية المتوفرة حاليا لتلبية احتياجات المدينة، لافتا الى الجهود والتحديات التي تواجهها البلدية في ادارة ازمة المياه عبر برنامج توزيع المياه على الاحياء كل اسبوع بمعدل يومين لكل حي، وفي بعض الحالات هناك مناطق لا تصلها المياه نتيجة استهلاك تلك الكمية من قبل اصحاب المنازل التي يتوفر فيها بئر او خزانات ارضية، ما يزيد من معاناة المواطنين.

 واوصى فريق التدريب بضرورة تطوير الاجراءات الادارية والفنية لدائرة المياه مع العمل على اعادة تأهيل خطوط الشبكة من خلال تحسين الجباية والخدمة عبر تقسيم المدينة الى عدة مناطق للتوزيع حسب الكمية المتوفرة الحالية بالتزامن مع البحث عن كميات اضافية من مصادر متعددة، هذا وقد شملت اماكن تدريب في عدة مراكز تقديم خدمات المياه والجباية ومحطات تنقية المياه لعدة مدن منها موريوكا وياهابا وايواتي وطوكيو كوماتا .

وتم الانتهاء من المرحلة الاولى من التدريب على ان تستكمل المرحلة الثانية خلال الاسبوع المقبل.

#جايكا #بلدية جنين

أخبار ذات صلة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

الشهيد محمد القوقا

يديعوت تزعم : "القوقا" هو المسؤول عن تحسين قدرات حماس الصاروخية

غزة .."انتحار جماعي لاهل الاعراف" ..الصرف الصحي يجتاح المياه الجوفية والاوضاع خطيرة

الشهيد محمود ابو خلفية -جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في "مخيم جنين" فجر اليوم

نصب الشهيد نزال

فتح تعيد النصب التذكاري للشهيد " خالد نزال " في جنين بعد ازالته امس

مفوض الاونروا - كرهينبول

صور..المئات من طلاب جامعة طوكيو يرفعون شعار حملة الاونروا الدولية في ظل القرار الاميركي

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: صفقة القرن ستزلزل المنطقة و زعماء عرب قلقون

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"

توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

NBC تكشف : كيم وجّه ضربة لترامب

الأخبار الرئيسية

الحية- ارشيف

الحية: الاحتلال قتل الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بقرار سياسي من حكومة الاحتلال

الرئيس عباس

الرئيس عباس يرفض عرضا امريكيا للقاء كوشنير بحضور عربي

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله يضع حجر الأساس لضاحية الزيتون : "لن نقايض على حقوقنا"-

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة