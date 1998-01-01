"جايكا" توفد طاقما من بلدية جنين وسلطة المياه للتدريب في طوكيو لتعزيز قدرات البلدية

جنين / سما /

ضمن برنامج تحسين خدمات المياه الممول من مؤسسة "جايكا" اليابانية، توجه طاقم من بلدية جنين وسلطة المياه للتدريب في عدة مراكز خدمات المياه في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت بلدية جنين في بيان صحفي، اليوم السبت، ان طاقم من بلدية جنين وسلطة المياه توجه للتدريب في عدة مراكز خدمات المياه في اليابان، وذلك بهدف تدريب الطواقم على تحسين ادارة خدمات المياه ضمن مشروع تحسين قدرات قطاع المياه الممول من جايكا، بهدف تعزيز قدرات بلدية جنين في مجال المياه لتقليص الفاقد وتحسين نسبة الجباية.

وكان خبراء من جايكا قد انهوا مسح ودراسة المنطقة التجريبية الاولى المكونة من مناطق (خروبة وشارع الناصرة والاسكان)، وصولا لدراسة باقي احياء المدينة في المرحلة اللاحقة لمساعدة البلدية بالتخلص من مشكلة المياه، عبر تقديم اجهزة فحص فاقد الشبكة مع تدريب وتطوير الجانب الاداري.

وقدم مدير دائرة المياه في بلدية جنين راغب ملحيس شرحا حول التحديات التي تواجه البلدية، من حيث قلة كميات المياه وارتفاع نسبة الفاقد والحاجة الملحة لإعادة تأهيل الشبكة مع تدني نسبة الجباية، مشيرا الى ان الكميات المتوفرة حاليا حوالي 8 آلاف كوب يوميا، مؤكدا ان حاجة المدينة بالحد الادنى تحتاج الى 15 الف كوب يوميا، ما يعني عدم كفاية الكمية المتوفرة حاليا لتلبية احتياجات المدينة، لافتا الى الجهود والتحديات التي تواجهها البلدية في ادارة ازمة المياه عبر برنامج توزيع المياه على الاحياء كل اسبوع بمعدل يومين لكل حي، وفي بعض الحالات هناك مناطق لا تصلها المياه نتيجة استهلاك تلك الكمية من قبل اصحاب المنازل التي يتوفر فيها بئر او خزانات ارضية، ما يزيد من معاناة المواطنين.

واوصى فريق التدريب بضرورة تطوير الاجراءات الادارية والفنية لدائرة المياه مع العمل على اعادة تأهيل خطوط الشبكة من خلال تحسين الجباية والخدمة عبر تقسيم المدينة الى عدة مناطق للتوزيع حسب الكمية المتوفرة الحالية بالتزامن مع البحث عن كميات اضافية من مصادر متعددة، هذا وقد شملت اماكن تدريب في عدة مراكز تقديم خدمات المياه والجباية ومحطات تنقية المياه لعدة مدن منها موريوكا وياهابا وايواتي وطوكيو كوماتا .

وتم الانتهاء من المرحلة الاولى من التدريب على ان تستكمل المرحلة الثانية خلال الاسبوع المقبل.