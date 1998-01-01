الكلية الجامعية تحتفي بتوزيع منحة دولة قطر الإغاثية لسكان قطاع غزة

غزة / سما /

استفاد أكثر من 1300 من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومن الخريجين أصحاب الشهادات العالقة من منحة دولة قطر الإغاثية لسكان قطاع غزة المتمثلة بدعم الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، وذلك في احتفال بهيج انطلق بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، السيد خالد الحردان نائب رئيس اللجنة، الدكتور يوسف الغريز مستشار رئيس اللجنة، الدكتور ماهر عجور النائب الأكاديمي، المهندس وسام ساق الله النائب الإداري، الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، وأعضاء مجلس الكلية والمئات من طلبة الكلية.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وأفاد: "يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم بحضور معالي السفير العمادي لنحتفل بتوقيع اتفاقية دعم الرسوم الدراسية لطلبة وخريجي الجامعات ضمن منحة دولة قطر الإغاثية لسكان قطاع غزة، والتي تأتي في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، حيث بات قطاع التعليم من القطاعات أكثر الحاجة للدعم والمساندة كونه الدرب الوحيد المشرق امام الشباب في ظل مستقبل مجهول المعالم".

وذكر رستم أنه استفاد من المنحة 354 خريجا وخريجة، و654 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، إضافة إلى منح الأمل لـ 331 من الطلبة الذين اعاقتهم الظروف الاقتصادية عن استكمال دراستهم الجامعية لسنوات طويلة، متعهدا بمواصلة خدمة الطلبة وتحقيق شعار عدم حرمان أي طالب من تعليمه الجامعي، وذلك بمساهمة من اخوة واشقاء من دول شقيقة نعتز بهم كدولة قطر الشقيقة".

وأضاف رستم: "في هذه المناسبة السعيدة فإننا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً، وشكراً خاصاً لأمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما ونشكر جهود لجنة إعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي وكافة العاملين في اللجنة على ما يبذلونه من جهود ترسم الأمل والبسمة على شفاه أهالي قطاع غزة المحاصرين".

من جانبه قال معالي السفير العمادي: "يشرفني ان أرحب بكم اليوم جميعا وان انقل لكم تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتحيات الشعب القطري كافة لأهلنا واحبتنا في فلسطين عامة وغزة خاصة، والتحية لأعزاءي الطلاب والطالبات، ويشرفني ان التقي بكم للمرة الثانية خلال العام الحالي لتقديم منحة إنسانية عاجلة لأهالي القطاع، حيث خصصنا للكلية الجامعية مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لـ 1300 من طلبة الكلية ميسوري الحالي، وكذلك من أصحاب الشهادات العالقة".

وأضاف العمادي: "كانت ولا زالت دولة قطر رائدة الدعم لقطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تشغيل الاف الخريجين والعمال، وذلك لتقليل نسبة البطالة بين أولئك الذين يمتلكون الكفاءة والرغبة على العمل تحت مختلف الظروف والأوضاع في ظل النقص الحاد للفرص والإمكانات، مقدما شكره الجزيل لسمو الشيخ تميم على دعمه السخي وجهوده الجبارة لإعادة اعمار قطاع غزة ودعم سكانه حتى وصلنا الى هذه المرحلة المتقدمة وانجزنا مشاريع نفذت بالكامل بأيدي فلسطينية".

وفي ختام الاحتفال تم توقيع اتفاقية منحة دعم الرسوم الدراسية لطلبة الكلية الجامعية من أصحاب الوضع الاقتصادي الصعب وللخريجين من أصحاب الشهادات العالقة، إضافة إلى توزيع شهادات مجموعة من الخريجين من أصحاب الشهادات العالقة ومنحهم شيكات المنحة الخاصة بهم وسط أجواء من البهجة والسعادة.