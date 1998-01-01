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اتحاد كرة الطائرة يعلن عن رزمة قرارات هامة

السبت 30 يونيو 2018 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة الطائرة يعلن عن رزمة قرارات هامة



غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية عن رزمة من القرارات الهامة في مقدمتها موعد انطلاق مرحلة إياب بطولة الدوري الممتاز للعبة، حيث ستفتتح الجولة الأولى في الـثاني من تموز القادم، الساعة الرابعة والنصف عصراً، وذلك بين فريقي الوفاق والصداقة، على صالة الشهيد القائد سعد صايل، فيما ستكتمل الجولة عصر الثلاثاء ـحيث سيجمع اللقاء الأول اتحاد الزوايدة بفريق خدمات جباليا، ومن ثم سيليه لقاء الكرامة بفريق اتحاد الشجاعية.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة بطولة الكرة الشاطئية، وذلك في الخامس من تموز على أن تقام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك على ملعب نادي اتحاد بيت حانون الرياضي.

وأكد اتحاد اللعبة أنه سيقوم باختيار الفرق أو العناصر المميزة للمشاركة في بطولات الكرة الشاطئية للمواسم المقبلة، وذلك عقب وقوع اختيار التمثيل الخارجي في بطولة دولة المغرب ، والتي نهاية شهر تموز القادم، وحتى السادس من شهر آب .

وبما يتعلق بانطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى للعبة؛ قرر اتحاد اللعبة أن يطلق فعاليات المنافسة أواخر شهر "تموز"،

وقدم نائب رئيس اللعبة في المحافظات الجنوبية عبد السلام هنية الشكر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية برئاسة اللواء جبريل الرجوب على ما يقدمه من دعم لا محدود بهدف إنجاح مسيرة لعبة الكرة الطائرة .

#كرة الطائرة

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