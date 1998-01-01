هذا ما تخبره قدماك عن صحتك!

وكالات / سما /

يخبر القدمان بدقة بالكثير عن صحتنا وذلك وفقاً للأعراض التي تظهر عليهما.

وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة بالأعراض التي قد تظهر على القدمين، التي تؤشر على مشاكل صحية يجب حلها، على النحو التالي:

１- تغيير لون أظافر القدم

من المهم الانتباه إلى لون أظافرك، فتحول الأظفار إلى اللون الأصفر يمكن أن يدل على أمراض معينة مثل الفطور والصدفية والأكزيما، وفي بعض الحالات النادرة تكون دليلاً على متلازمة الأظافر الصفراء التي تسبب التورم والسوائل في الرئتين.

２- البرودة الدائمة

يمكن أن يكون مرض السكري وراء برودة القدمين إذ أنه يغير كمية إمداد القدمين بالدم، ويغير أيضاً وظائف الأعصاب فيهما.

３- جفاف بشرة القدمين وتشققه

إذا بقي جلد القدمين جافاً أو متشققاً رغم الترطيب المستمر، فقد يكون من المفيد إعطاء هذه المشكلة بعض الاهتمام. ويفسر الأطباء هذه الحالة بفرط التقرن الذي يجعل الجلد كثيفاً وسميكاً ولا يمكن تغيير حالته باستخدام الكريمات المطرية.

４- رائحة القدمين الكريهة

بغض النظر عن مستوى النظافة والعناية، فإن رائحة القدمين الكريهة يعاني منها الجميع، بسبب وجود آلاف الغدد العرقية في أقدامنا، إضافة إلى أن الأحذية أو الجوارب يمكن أن تحبس الفطريات والبكتريا التي تتكاثر في ظروف رطبة ودافئة.

ويقول الأخصائيون، إن رائحة القدمين ليست أمراً مقلقاً، ولكن يجب اتخاذ إجراءات معينة لتهيئة بيئة معادية لنمو الفطور والبكتيريا، مثل ارتداء جوارب نظيفة على الدوام، والحرص على تجفيف الحذاء إذا تعرض للتعرق أو الرطوبة، وإضافة زيت الشاي إليه.

５- انتفاخ القدمين

بعض الاضطرابات الوراثية مثل فقر الدم يمكن أن تسبب تقرحات دائمة للقدمين، وفي أحيان كثيرة يكون التقرح والانتفاخ علامة على مرض السكري.