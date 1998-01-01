كيف تواجه حرارة الجو دون اللجوء للمكيف؟

وكالات / سما /

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يجد الكثيرون أنفسهم أمام خيار صعب، فإما أن يخصصوا مبالغ مالية معتبرة لوضع مكيفات في غرفهم ودفع ما يترتب على ذلك من فاتورة كهرباء، وإما أن يتحملوا حرا قد يكون خانقا في بعض الأحيان، لكن بعض الحيل قد تساعد في التخفيف من وطأة هذا الحر دون اللجوء للمكيفات.

فقد قدمت صحيفة فرانس سوار الفرنسية النصائح التالية لمواجهة الحر داخل البيت:

أولا، تأكد من إغلاق الستائر خلال النهار، عندما تكون درجات الحرارة عالية، ولضمان أن يظل الهواء باردا يمكنك إضافة ستائر الألومنيوم المضادة للحرارة والتي تثبت في الجزء الخلفي من الستائر العادية، فمن ناحية سيعمل الألومنيوم على عكس أشعة الشمس إلى الخارج ومن ناحية أخرى ستساعد هذه الستائر في المحافظة على حرارة الغرفة.

ثانيا، ينبغي عدم ترك الكثير من الأجهزة الإلكترونية قيد التشغيل، إذ إنها كلها تطلق كميات من الحرارة حتى وهي في حالة الفصل الآلي.

ثالثا، من المفيد وضع أحواض بها ماء بارد في الأماكن الأكثر سخونة من الغرفة أو ببساطة تجفيف الأرضية بانتظام لتبريد الهواء.

رابعا، لا تتردد في أخذ حمام بارد وضمان ترطيب اليدين والقدمين وحتى الشعر.

خامسا، تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون لتفادي الشعور القوي بالحرارة.

أخيرا، قد تكون المروحة مفيدة، لكنها كثيرا ما تتهم بأنها إنما تقوم فقط "بتدوير الهواء الساخن"، وللتغلب على ذلك ينصح بوضع زجاجة بها ماء مثلج قبالة هذه المروحة.