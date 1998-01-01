هل يمكن لمريض القلب السفر؟‬

وكالات / سما /

يعتقد الكثيرون بأنه لا يجوز لمريض ‫القلب السفر بسبب الخطر على حياته، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

‫وللإجابة على هذا السؤال، قالت مؤسسة القلب الألمانية إن هذا الاعتقاد ‫خاطئ؛ حيث يمكن لمريض القلب السفر بشكل طبيعي تماما، بشرط التخطيط الجيد ‫للسفر ومراعاة بعض النقاط المهمة.

‫وأوضحت أن المريض يجب أن يخضع لفحوصات لدى طبيبه المعالج قبل السفر بمدة ‫لا تقل عن ثلاثة أسابيع؛ حيث يوضح الطبيب للمريض ما يتوجب عليه مراعاته تبعا ‫لوجهة السفر ونوع المرض.

‫ويراعى أيضا اصطحاب كمية كافية من الأدوية الموصوفة للعلاج بما في ذلك ‫النشرات الدوائية، بالإضافة إلى بعض المستندات المهمة، مثل تقرير آخر ‫عملية جراحية والفحوصات بالأشعة السينية أو بالموجات فوق الصوتية.