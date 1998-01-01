هل يمكن لمريض القلب السفر؟‬

وكالات / سما /
يعتقد الكثيرون بأنه لا يجوز لمريض القلب السفر بسبب الخطر على حياته، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟
وللإجابة على هذا السؤال، قالت مؤسسة القلب الألمانية إن هذا الاعتقاد خاطئ؛ حيث يمكن لمريض القلب السفر بشكل طبيعي تماما، بشرط التخطيط الجيد للسفر ومراعاة بعض النقاط المهمة.
وأوضحت أن المريض يجب أن يخضع لفحوصات لدى طبيبه المعالج قبل السفر بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع؛ حيث يوضح الطبيب للمريض ما يتوجب عليه مراعاته تبعا لوجهة السفر ونوع المرض.
ويراعى أيضا اصطحاب كمية كافية من الأدوية الموصوفة للعلاج بما في ذلك النشرات الدوائية، بالإضافة إلى بعض المستندات المهمة، مثل تقرير آخر عملية جراحية والفحوصات بالأشعة السينية أو بالموجات فوق الصوتية.