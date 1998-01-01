مستخدمو إنستغرام على موعد مع "خاصية جديدة"

وكالات / سما /

بات في وسع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إضافة موسيقى وأغان إلى صورهم وفيديوهاتهم، وفق ما ذكر الموقع، الجمعة.

وأورد "إنستغرام" أن عملية إضافة الموسيقى ستكون سهلة، فعندما يعمد المستخدم لنشر قصة جيدة سيلاحظ وجود رمز جديد يحمل اسم "music"، ولدى النقر عليه يمكنه الاطلاع على مكتبة موسيقية تضم آلاف الأغاني والألحان.

وقال الموقع إنه سيضيف أغان وألحان بصورة يومية حتى يتمكن مستخدمو "إنستغرام" الـ400 مليون من اختيار ما يناسب قصصهم.

ويمكن للمستخدم اختيار الأغنية أو اللحان الذين يريده قبل تسجيل فيديو مثلا، وعندما يبدأ التسجيل تظهر الألحان كموسيقى في الخلفية.

وبعد نشر الفيديو أو الصورة، سيظهر لدى أصدقاء المستخدم ملصق مكتوب عليه الأغنية أو الموسيقى المستخدمة.