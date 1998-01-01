إرسال فئران وروبوت وقهوة إلى الفضاء

وكالات / سما /

أطلقت شركة "سبيس إكس"، الجمعة، صاروخا محملا ببضائع، بينها روبوت ذكاء اصطناعي وقهوة، لطاقم محطة الفضاء الدولية.

وعاد صاروخ "فالكون"، الذي كان قد تم إطلاقه قبل شهرين مع قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، للعمل مرة أخرى الجمعة، منطلقا مع إمدادات جديدة لمحطة الفضاء الدولية.

وأطلق "الصاروخ المستعمل" من كيب كانافرال بولاية فلوريدا، وهو يحمل نحو 2700 كيلوغرام من البضائع، بينها أول روبوت بذكاء اصطناعي متجه إلى الفضاء، وفئران متطابقة جينيا وقهوة فائقة الكافيين لمحطة الفضاء الدولية.

من المقرر أن تصل الشحنة المحطة يوم الاثنين، وهي معبأة في كبسولة تمت إعادة تدويرها أيضا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.