كيف تتكامل وتتعاون المواقع والمدونات مع شبكات التواصل الاجتماعية؟

وكالات / سما /

نقدم هذه المقالة كحل لمن يشتكي من مشكلة ضعف الإقبال، وكيف يمكن خلق تكامل بين المواقع والمدونات من جهة وبين شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة من جهة أخرى، بحيث تكون تلك الشبكات مصدر متجدد للقُرّاء والزوار وتكون المواقع والمدونات منزلاً رقمياً يصان فيه المحتوى الرقمي ويُكرَم.

تسويق رقمي: لابد من المرور على هذه النقطة والتي قد تكون معروفة لدى الجميع، فهي الفائدة الواضحة للعيان والمستخدمة من قبل معظم صناع المحتوى، فقلّ أن تجد اليوم موقعاً أو مدونة وليس لديها واجهات أخرى في شبكات التواصل وخصوصاً في الفيسبوك وتويتر، وكل مقالة تنشر في الموقع يتم نشر رابطها في تلك الحسابات كي تجلب بعض الزيارات، فمن يريد متابعة مدونة أو شخص ما، فالأسهل له أن يتابع حسابه الشبكي كي يعرف جديد كتاباته حال نشرها.

ملخصات يوتيوبية: نأتي الآن لاستخدام واستثمار موقع اليوتيوب وكيف يمكن خلق التكامل والتعاون بينه وبين الموقع أو المدونة، فاليوتيوب ليس كغيره من شبكات التواصل، المحتوى فيه يبقى على قيد الحياة، بل أنه قد ينتعش ويزدهر أكثر مع تقدم الأيام والسنين، فالخوارزميات داخل المنصة تساهم في استكشاف المحتوى القيم ونشره بين المستخدمين (عبر التوصيات الاقتراحات) حتى وإن مرت عليه سنوات طويلة.

تغريدات مقتبسة: يحب الناس التغريدات المختصرة (زبدة الكلام) لذلك يحبون تويتر، لكن البعض قد يريد القراءة أكثر عن نفس الموضوع، ولأجل ذلك، لا تحرم القراء من الرجوع للمادة الأصلية التي تنشرها في موقعك أو مدونتك، أما في تويتر فيمكن أن تقتبس من كلامك بعض الخلاصات والفوائد وتنشرها اليوم وغداً وحتى بعد سنوات.

في نهاية المطاف الموقع أو المدونة هو منزل رقمي تمتلك عقد ملكيته، بينما تلك الصفحات في الشبكات والمنصات ماهي إلا منازل مستأجرة، ديك عقد إيجار مجاني بخصائص محدودة، مع حق الانتفاع من العقار لصالح المالك الأصلي (بعرض الاعلانات).