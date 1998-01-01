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ممثلة دنماركية تنجب في عمر 54 عاما!

السبت 30 يونيو 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة دنماركية تنجب في عمر 54 عاما!



وكالات / سما /

 نشرت الممثلة الدنماركية، بريجيت نييلسن، الخميس، صورة لابنتها التي رأت النور قبل أيام قليلة فقط، وظهرت الرضيعة في حضن والدتها بالمستشفى.

وأعربت الممثلة البالغة من العمر 54 عاما عن سعادتها بقدوم الابنة بعد انتظار طويل، وقالت إنه لم يحصل أن اجتاحتها مشاعر غامرة كما حصل مؤخرا.

وأنجبت نييلسن ابنتها من زوجها ماتيي ديسي وهو منتج تلفزيوني إيطالي يصغرها بسنوات، إذ يبلغ عمره 39 عاما.

ولم تشر النجمة الأوروبية إلى طريقة الحمل، وما إذا كانت قد لجأت إلى تقنية التلقيح الصناعي بالنظر إلى تقدمها في العمر.

وسبق أن تزوجت نييلسن أربع مرات وأنجبت أربعة أبناء، لكن علاقتها الزوجية الأخيرة لم تثمر مولودا إلا بعد اثني عشر عاما.

#ممثلة #الحمل

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