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محمد رمضان: عادل امام رفض ان امثل مشهد واحد معه!

السبت 30 يونيو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان: عادل امام رفض ان امثل مشهد واحد معه!



وكالات / سما /

قال الفنان محمد رمضان: إنه يعتبر الأجيال التي أتت بعد الزعيم عادل إمام هي أجيال محظوظة، لأن لديها فرصة في الرجوع إلى مدرسته والتعلم منها.

أضاف “رمضان” خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC”، أنه جلس مرة واحدة في حياته مع “الزعيم” وكان في مكتب المخرج عمرو عرفة.

وكشف “رمضان” للمرة الأولى، أنه سعى لنيل شرف التمثيل مع عادل إمام، وقال إنه تواصل قبل رمضان الماضي بثلاثة أو أربعة أشهر مع نجل الزعيم محمد إمام، وطلب منه أن يتوسط لدى والده للوقوف أمامه قائلًا: “قلتله يا محمد أنا طالب طلب من أخويا.. نفسي أطلع ضيف شرف ولو مشهد واحد مع أستاذ عادل إمام، وكانت النتيجة أن “الزعيم” رفض الطلب”.

وأوضح “رمضان” أنه لم يشعر بالإهانة بسبب رفضه من قبل “الزعيم”، وأنه لو طلبه حاليًا لتمثيل مشهد واحد معه سيذهب على الفور قائلًا:” أبقى مجنون لو محلمتش إني أمثل مع الأستاذ عادل إمام”.

تابع: “بحلم يكون في مكتبتي مشهد مع “الزعيم عادل إمام، لأنه قيمة كبيرة تفوق قيم كثيرة حتى ممن سبقوه”.

#محمد رمضان #عادل امام

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