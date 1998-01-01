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التشكيلة المتوقعة لمباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا

السبت 30 يونيو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشكيلة المتوقعة لمباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا



وكالات / سما /

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر موقعه الرسمي التشكيلة المتوقعة لمباراة القمة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا التي ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2018.

 

وتوقع الفيفا أن يجري المدرب خورخي سامباولي بعض التغييرات على تشكيلة الأرجنتينالتي بدأت في مباراة نيجيريا، بحيث يتم الدفع بلوكاس بيليا نجم ميلان في خط الوسط إلى جانب خافيير ماسكيرانو.

على الجهة المقابلة، من المتوقع أن يلعب ديديه ديشان مدرب فرنسا بلاعبين في محور خط الوسط للمرة الأولى، بينما سيلعب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي على الأطراف، وأمامهما الثنائي أنتوان جريزمان وأوليفييه جيرو، وهي تشكيلة هجومية بحتة.

تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: ميركادو .. أوتاميندي .. تاجليافيكو

خط الوسط: ماسكيرانو .. بيليا .. بانيجا .. إنزو بيريز

خط الهجوم: دي ماريا .. ميسي .. هيجواين

تشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافار .. فاران .. أومتيتي .. هيرنانديز

خط الوسط: بول بوجبا .. كانتي .. ديمبيلي .. مبابي

خط الهجوم: جريزمان .. جيرو

#الأرجنتين #فرنسا

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