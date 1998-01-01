جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

خبرة منتخب البرازيل لا تُرعب كورتوا

السبت 30 يونيو 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبرة منتخب البرازيل لا تُرعب كورتوا



وكالات / سما /

رفض تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا لكرة القدم، إظهار مخاوفه من ملاقاة السيليساو البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً على الأراضي الروسية، إذ أشار إلى أنهم مستعدون ليكونوا أبطال العالم ولا ينبغي عليهم الخوف من أي فريق، حتى لو تعلق الأمر بالسامبا.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: “البرازيل لديها الكثير من الخبرة، ولكن لا ينبغي أن نكون أقل شأناً منهم، لدينا لاعبون لديهم خبرة في الفوز بألقاب الدوريات الكبرى، والذهاب بعيداً في دوري الأبطال”.

وتابع الحارس البلجيكي في نفس السياق: “علينا الآن أن نظهر أننا مستعدون لنصبح أبطال العالم، لا ينبغي أن نخاف من أي فريق، حتى البرازيل.. مع هذه التجارب الشخصية يجب أن نكون قادرين على القيام بشيء لطيف”.

واختتم حارس البلوز تصريحاته بالحديث عن منتخب اليابان، حيث قال: “اليابان فريق جيد، ليس لديهم نجم كبير لكنهم يتمتعون بقوة تكتيكية كفريق واحد، يقاتلون من أجل الكرة لمدة 120 دقيقة، يعرفون كيف يضعون أي فريق تحت الضغط، لذلك نتوقع مباراة صعبة”.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر حققوا العلامة الكاملة بعد انتصارهم على إنجلترا بهدف نظيف، ليتصدروا المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، الأمر الذي سيجعلهم يواجهونالبرازيل في ربع النهائي في حالة وصولهما إلى ذلك الدور.

#منتخب البرازيل #كورتوا

أخبار ذات صلة

فوز منتخب فلسطين بجائزة أفضل منتخب وطني في آسيا لعام 2014

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب إنجلترا أمام منتخب بلجيكا

منتخب السويد قد يعيد منتخب ألمانيا 80 عاماً إلى الوراء !

كانو واثق من فوز منتخب نيجيريا واقصاء منتخب الأرجنتين

منتخب الدنمارك يرافق منتخب فرنسا المتصدر إلى دور 16

تشيلسي يضع كورتوا على قائمة الانتقالات

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: صفقة القرن ستزلزل المنطقة و زعماء عرب قلقون

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"

توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يرفض عرضا امريكيا بلقاء كوشنير بحضور عربي

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة