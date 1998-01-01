خبرة منتخب البرازيل لا تُرعب كورتوا

وكالات / سما /

رفض تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا لكرة القدم، إظهار مخاوفه من ملاقاة السيليساو البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً على الأراضي الروسية، إذ أشار إلى أنهم مستعدون ليكونوا أبطال العالم ولا ينبغي عليهم الخوف من أي فريق، حتى لو تعلق الأمر بالسامبا.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: “البرازيل لديها الكثير من الخبرة، ولكن لا ينبغي أن نكون أقل شأناً منهم، لدينا لاعبون لديهم خبرة في الفوز بألقاب الدوريات الكبرى، والذهاب بعيداً في دوري الأبطال”.

وتابع الحارس البلجيكي في نفس السياق: “علينا الآن أن نظهر أننا مستعدون لنصبح أبطال العالم، لا ينبغي أن نخاف من أي فريق، حتى البرازيل.. مع هذه التجارب الشخصية يجب أن نكون قادرين على القيام بشيء لطيف”.

واختتم حارس البلوز تصريحاته بالحديث عن منتخب اليابان، حيث قال: “اليابان فريق جيد، ليس لديهم نجم كبير لكنهم يتمتعون بقوة تكتيكية كفريق واحد، يقاتلون من أجل الكرة لمدة 120 دقيقة، يعرفون كيف يضعون أي فريق تحت الضغط، لذلك نتوقع مباراة صعبة”.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر حققوا العلامة الكاملة بعد انتصارهم على إنجلترا بهدف نظيف، ليتصدروا المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، الأمر الذي سيجعلهم يواجهونالبرازيل في ربع النهائي في حالة وصولهما إلى ذلك الدور.